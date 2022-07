Prefeitura de Carapicuíba realiza manutenção da rede elétrica do município

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 27 de janeiro de 2015

Para atender a demanda de serviço de extensão de rede, manutenção e a administração dos serviços de iluminação pública, em janeiro de 2013, o Prefeito Sergio Ribeiro instituiu a Secretaria de Infraestrutura.

A nova secretaria também atendeu a exigência da Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica determinou em 2012, que os municípios assumiriam a responsabilidade da manutenção de todo o sistema de iluminação pública, a partir de janeiro de 2014.

Durante esses dois anos de funcionamento, é possível encontrar uma Carapicuíba mais iluminada, ruas, vielas, praças, parques e travessas que não dispunham do sistema de iluminação, como é o caso da Rua Bootes, no bairro Novo Horizonte, que atendendo uma antiga reivindicação dos moradores recebeu 19 luminárias de 70 watts de sódio e mais 1.500 pontos de iluminação por toda cidade.

Além disso, a iluminação da Aldeia Jesuítica foi revitalizada com novas luminárias, cabeamento, postes e braços ornamentais. Com isso, a iluminação da Praça da Aldeia passou a ser subterrânea, com o sistema aéreo de distribuição de energia Elétrica, em consonância com a preservação arquitetônica autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A iluminação dos arredores do antigo terminal de ônibus de Carapicuíba também passou por revitalização, onde novas lâmpadas mais potentes foram instaladas no lugar das antigas e postes foram removidos na Av. Mario Covas. Já no Calçadão, houve a reforma da rede elétrica e retirada de postes em locais de risco em diversos pontos da cidade.

É de responsabilidade da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a iluminação pública (ruas, praças, avenidas, vielas e parques), ou seja, a troca de lâmpadas, hastes, fotocélula e reatores. Continuam sob a responsabilidade da AES Eletropaulo o fornecimento de energia elétrica, a rede de energia elétrica (cabos e fios), postes, transformadores, chaves, desligamento da rede.