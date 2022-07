Carapicuíba realiza Congresso Técnico e define tabela da Copa Bronze 2015

Data de Publicação: 4 de fevereiro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Secel), realizou no dia 02, terça-feira, Congresso Técnico da Copa Bronze 2015. Ao todo serão 16 equipes participantes e a competição será disputada entre os dias 15 de março e 09 de maio.

Durante a reunião, presidida pela Secretária de Esportes Fátima Brito, foi apresentado o regulamento do torneio e realizado o sorteio que dividiu as 16 agremiações em quatro grupos com quatro equipes.

No “Grupo A” ficaram a seguintes equipes 6 de janeiro, Muleques da Vila, Unidos da Lídia e Rafard. O “Grupo B” é composto por Simplicidade, Arsenal do Morro, Roma Murão e Bom Pastor. No Grupo C estão Parceria, Revelação (Vila Dirce), D’Bobeira e Família Roma. Já o Grupo D é formado por Fúria, Bola de Ouro, Real Mônaco e Malvinas.

Na primeira fase as equipes jogam com os adversários do mesmo grupo em turno único. A seguir, as oito melhores colocadas avançam para as quartas de final e as últimas de cada grupo serão rebaixadas para a Copa Seletiva 2016.

Confira abaixo a tabela da rodada inaugural da Copa Bronze 2015.