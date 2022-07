Professores de Carapicuíba iniciam ano letivo com novo currículo e bônus do Fundeb

Data de Publicação: 5 de fevereiro de 2015

Aconteceu nesta terça-feira, 2 de fevereiro, a Cerimônia de Entrega do Documento Curricular e abertura do Planejamento dos profissionais da Educação da Prefeitura de Carapicuíba. A cerimônia contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, Lídia Balsi, representante da secretaria da Educação de Embu das Artes, e outras autoridades, como representantes da APEOESP, Conselho Tutelar, secretários e coordenadores municipais, vereadores e da secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, que coordenou os trabalhos do evento.

O Prefeito Sergio Ribeiro reiterou a importância da entrega do Currículo, lembrando que “por meio deste trabalho de anos, temos agora uma ferramenta elaborada pelos próprios docentes da cidade, e não feita por empresas que fazem algo padronizado”.

O prefeito anunciou também que os professores já receberam os bônus do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Valorização do Ensino Básico), de acordo com os critérios do decreto 4413/2014, disponível no portal da Prefeitura (www.carapicuiba.sp.gov.br). Sergio Ribeiro fez a entrega simbólica de cheques a alguns professores e esclareceu que “os recursos do FUNDEB devem ser utilizados para manutenção (40%) e Magistério (60%). Quando sobra algum resíduo, é distribuído aos professores, em forma de bônus”.

Marcada pela comemoração dos 50 anos de emancipação do município de Carapicuíba, a cerimônia contou com apresentação musical do grupo Shayne Dance, formado por moradores da Cohab e palestra sobre Direitos de Aprendizagem com a Mestra em Psicologia da Educação na PUC (Pontifícia Universidade Católica), Alfredina Nery, dando início à semana de planejamento dos professores para o ano letivo.

O Planejamento anual acontece desde 2009 precedido por uma Orientação Técnica para os gestores, que nesse ano já contaram com o Documento Curricular para dar seguimento no trabalho, tanto o Planejamento como a Orientação são organizados pela Secretaria de Educação.

A Semana de Planejamento segue até quinta feira em três horários, das 7h30 às 12h, das 13h às 17h30 e das 19h às 22h30 para professores do EJA. Os locais também estão divididos por competência, EMEF Prof. Argeu Silveira Bueno para professores do Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano, na ULBRA (Universidade Luterana do Brasil) para professores da EMEI Fase I e na FNC (Faculdade Nossa Cidade) para os professores da EMEI Fase II.