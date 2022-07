Carapicuíba realiza 1º Festival de Música – FEMUCA

Data de Publicação: 5 de fevereiro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba prepara o seu 1º Festival de Música (FEMUCA). As eliminatórias acontecem nos dias dias 15, 22. A etapa final será em 29 de março e neste dia acontece também a escolha do Hino Oficial do município.

O FEMUCA objetiva incentivar a cultura musical nos seus mais diversos gêneros (forró, mpb, rap e samba, entre outros), valorizar os adeptos da música, descobrir novos talentos na cidade, além de possibilitar a vinda de outros artistas da região em nosso município.

A grande final, em 29 de março, tem início a partir das 17h, no Parque Gabriel Chucre – Parque da Lagoa. A premiação será por ordem de classificação, da seguinte maneira: 1º lugar, – troféu e R$ 5.000,00; 2º lugar, – troféu e R$ 4.000,00; 3º lugar,– troféu e R$ 3.000,00; 4º lugar, – troféu e R$ 2.000,00; 5º lugar, – troféu e R$ 1.000,00. As categorias melhor intérprete e aclamação popular também serão premiadas com troféus.

HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Já a escolha do Hino Oficial do Município, será apresentada na final do FEMUCA. O autor do hino vencedor do concurso será premiado com R$ 5.000,00, troféu e certificado.

COMO PARTICIPAR

Os interessados devem comparecer às Secretarias de Governo (Rua Joaquim das Neves, 205 – Centro – 2886-5212) ou Cultura (Teatro Jorge Amado – Av. Mirian, 86 – Centro – 4184-1332) , munidos dos documentos necessários para efetivar sua inscrição.

A taxa exigida é a doação de um kit de alimentos, entre as opções descritas no edital. Todos os formulários, ficha de inscrição e o edital do concurso estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Carapicuíba www.carapicuiba.sp.gov.br ).

Participe dos eventos de comemoração de 50 anos de emancipação político-administrativa e faça parte dessa história. Carapicuíba – Novos Caminhos, Novos Rumos.