Carapicuíba Intensifica campanha contra a dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 5 de fevereiro de 2015

Lançada na última terça-feira, 3 de fevereiro, em evento no Teatro Jorge Amado, a Campanha Municipal contra a Dengue e Chikungunya, tem o objetivo de conscientizar a população e intensificar a prevenção, única forma de evitar que o mosquito Aedes aegypti se prolifere.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde (Coordenadorias de Educação Permanente e Vigilância Epidemiológica). O prefeito Sergio Ribeiro e a secretária de Saúde, dra. Simone Augusta M. Monteaperto, ressaltaram a importância do comprometimento de toda a população nesta luta. Participaram agentes de saúde, enfermeiros, médicos e convidados.

Nos dias 5 e 6 de fevereiro ocorre também a Capacitação para Manejo Clínico da Dengue, direcionado para as equipes de enfermagem.

Os Agentes de Vigilância Ambiental do município intensificarão as visitas a domicílios e comércios, além de pontos estratégicos, como borracharias, ferro velho, pontos de reciclagem de lixo, cemitério, dentre outros, com material explicativo e para procurar focos do mosquito.

Cuidados

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus da família Flaviridae, transmitida ao homem durante o dia através da picada do mosquito Aedes aegypti infectado pelo vírus transmissor da doença. A transmissão é feita pela picada da fêmea infectada com o vírus transmissor da doença.

É no período de chuvas que ocorre o maior número de casos de dengue, que é a época em que as condições ambientais são propícias para o desenvolvimento e proliferação do mosquito vetor.

A prevenção é a única arma contra a doença.

Para evitar a propagação da dengue, há necessidade de eliminarmos os locais que acumulam água e servem de criadouro para o mosquito, principalmente em nossas residências, assim: combatendo os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

Chikungunya

Febre Chikungunya é uma doença parecida com a dengue, causada pelo vírus CHIKV, da família Togaviridae. Seu modo de transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e, menos comumente, pelo mosquito Aedes albopictus.

Seus sintomas são semelhantes aos da dengue. A grande diferença da febre chikungunya está no seu acometimento das articulações: o vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local.

Outras palestras

Outros temas mobilizaram centenas de funcionários da Secretaria da Saúde, desde 26 de janeiro até o final desta semana.A capacitação de Emergências Obstetrícias aconteceu em 26 de janeiro e tratou do parto difícil no atendimento pré hospitalar.

Participaram médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem da Rede Municipal de Saúde e profissionais de Saúde da urgência e emergências da Rota dos Bandeirantes, composta pelos municípios de Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba, representando população de 1 milhão e 700 mil habitantes.