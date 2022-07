3º Oficina para Elaboração do Plano de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 11 de fevereiro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Coordenadoria Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM) integrante da Secretaria de Governo, realizou na quarta-feira, dia 04 de fevereiro, a 3º Oficina para Elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contras Mulheres.

O objetivo desta 3º oficina foi discutir o fluxo de atendimento as mulheres em situação de violência e sugerir propostas de fortalecimento da rede de atendimento.

O evento contou com a presença da Comissão Intersecretarial Pró-Equidade com representantes das secretarias de Cultura, Meio Ambiente, Assistência Social, Saúde, Serviços Municipais, Obras, Desenvolvimento Urbano, Educação, Administração e Transporte e Trânsito. Também estavam presentes representantes do Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Crevim) e Projeto Acolhe (serviço especializado no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência.

No início foi feito um breve relato pela Coordenadora da CPPM sobre as definições tomadas nas oficinas anteriores. A seguir, cada representante apresentou os serviços e programas de cada secretaria e, na sequência, a troca de idéias sobre os benefícios.

A 4º e última oficina será agendada em breve e vai reunir os dados dos três encontros anteriores para preparar a apresentação final marcada para o dia 03 de março em Audiência Pública.