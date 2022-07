Prefeitura comanda o bloco do Cata Treco na COHAB

Data de Publicação: 14 de fevereiro de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou neste sábado de carnaval uma grande operação para limpar a COHAB, com cata treco, recolhimento de entulho, roçagem e visitas domiciliares para orientar a população.

A ação, apelidada de “Bloco do Cata-Treco” contou com a participação do prefeito Sergio Ribeiro, secretários municipais, funcionários e voluntários. Foram mobilizados mais de 120 pessoas para deixar a COHAB mais limpa e bonita.

“O mais importante neste momento, afirma o prefeito, é que a população tome consciência da importância de preservar a limpeza das ruas, calçadas e áreas públicas. Nós limpamos, mas cabe aos comerciantes e moradores zelar, colocando o lixo nos dias em que a coleta passa, não jogando entulho, mas contratando caçamba, não colocando móveis na rua, mas levando no Ecoponto, e principalmente, denunciando quem faz isso, para que possa ser punido”.

“Manter a cidade limpa é uma ação que não depende só da Prefeitura. Depende principalmente do cidadão consciente de que o meio ambiente precisa ser preservado”, finalizou o prefeito Sergio Ribeiro.

A operação recolheu 44 caminhões de material do cata treco e entulho. Contou com três tratores, que removiam o entulho para colocar nos caminhões. Os agentes da Vigilância Epidemiológica (Projeto Dengue) percorreu mais de 200 residências e comércios, vistoriando e orientando a população.

Em breve a Prefeitura percorrerá outros bairros. Colabore, denunciando pelo telefone 4164-2971 (Ouvidoria).

Clique aqui e veja Galeria de fotos