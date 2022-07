Com mil participantes, corrida “Nova Inocêncio 8k” acontece neste domingo

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2015

Acontece no próximo domingo, 1º de março, a “Corrida Nova Inocêncio 8k”, realizada pela Prefeitura de Carapicuíba. As mil vagas oferecidas foram rapidamente preenchidas para este evento que abre o calendário de comemorações do aniversário de 50 anos da cidade e a conclusão das obras de revitalização da Av. Inocêncio Seráfico. A concentração dos atletas será no Ginásio Tancredo Neves com a partir das 6h, com largada às 7h. A chegada será no mesmo local, assim como a cerimônia de premiação.

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalha e concorrerão a uma moto zero km, que será sorteada ao final da corrida. Para os vencedores de cada categoria, divididas por idade e sexo (masculino e feminino), serão entregues troféus e prêmios, conforme especificado abaixo:

1º colocados (masculino e feminino): notebook

2º colocados (masculino e feminino): tablet

3º colocados (masculino e feminino): par de tênis

Todos os inscritos devem comparecer ao Ginásio Ayrton Senna no sábado, 28, das 8h às 17h, para retirar os kits com chip, número de peito e camiseta para serem usados na corrida. O participante precisa apresentar documento de identificação original com foto e doar os alimentos de um dos grupos pré definidos. Caso o atleta não possa comparecer, o kit pode ser retirado por outra pessoa desde que apresente o documento com foto do participante e doe os alimentos.

Grupo 1 – óleo, feijão e fubá

Grupo 2 – açúcar, macarrão e café

Grupo 3 – leite em pó, molho de tomate e farinha de mandioca

Grupo 4 – leite em pó, macarrão e fubá

Marco de comemoração pelo 50º aniversário da cidade e conclusão da obra de revitalização da Av. Inocêncio Seráfico, o evento é também incentivo à prática de esportes para melhor qualidade de vida da população. Segundo o prefeito Sergio Ribeiro “investir em esporte é também cuidar da saúde das pessoas, do lado social, de desenvolvimento humano. Nossa administração investe na área, valorizando e criando novos espaços para a prática de diversas atividades esportivas”.

O evento faz parte da campanha “Rumo aos 50 anos, Novos Caminhos, um novo futuro” promovida pela prefeitura para comemorar o aniversário de Carapicuíba em 26 de março. Desde junho de 2014, diversos eventos marcam a contagem regressiva para os 50 anos, com destaque para o Resgate Histórico do Município que reuniu personalidades e familiares de pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade.

Atenção para alterações no trânsito

Motoristas, comerciantes e moradores da Av. Inocêncio Seráfico e arredores precisam ficar atentos para as interdições e desvios que serão feitos para a realização da corrida. A Av. Inocêncio Seráfico será interditada no dia 01 de março, das 6h às 11h, desde o marco zero, no cruzamento com a Av. Miriam, até a Rua Hermógenes Biscolo, na altura do número 3300. Linhas de ônibus terão seus trajetos alterados na parte da manhã e as empresas vão realizar trajetos alternativos.

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT), providenciou a colocação de faixas em todos os acessos da Inocêncio e em toda sua extensão. Agentes vão monitorar a passagem dos atletas para garantir a segurança de todos os participantes durante a prova.