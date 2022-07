Aos 50 anos, Carapicuíba tem programação especial para Dia Internacional da Mulher

Data de Publicação: 25 de fevereiro de 2015

A Prefeitura prepara programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher que, neste ano, coincide com as comemorações de 50 anos de Carapicuíba. O foco principal é o desenvolvimento de ações para prevenir a violência contra a mulher e promover sua valorização.

Ação conjunta entre as secretarias de Projetos Especiais e Convênios (Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres), Educação, Administração e Fundo Social de Solidariedade vai proporcionar atividades especiais para as funcionárias da administração pública municipal.

Encontros também vão acontecer no Calçadão com objetivo de propor as reflexões sobre autoestima, preconceito, violência, trabalho, poder, beleza, cultura, entre outros temas. Haverá apresentações culturais, sorteio de brindes, barracas com serviços de manicure, corte de cabelo, informações sobre programas sociais da Prefeitura e orientações sobre saúde da mulher.

Funcionárias da Prefeitura farão exposição sobre as conquistas obtidas em defesa dos direitos das mulheres, além de informações e orientações sobre as ações implantadas no município.

Entre os eventos está a Audiência Pública para tratar do Plano Municipal de Violência contra a Mulher. Logo abaixo você pode conferir o calendário com a programação completa.

“A atual administração investe continuamente na segurança e bem estar das mulheres carapicuibanas, oferecendo benefícios especiais como o Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Crevim) e serviços voltados para a saúde da mulher” ressaltou o prefeito Sergio Ribeiro.

Programação semana mulher 2015

Dia 03, terça-feira – 17h30

Local: Câmara Municipal – Av. Mirian, 92 – Centro

Audiência Publica do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres

Dia 07, sábado – das 9h30 às 15h

Local: Calçadão de Carapicuíba

Apresentações culturais e barracas com serviços para as mulheres