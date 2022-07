Prefeitura cria Coordenadoria da Juventude e Conselho Municipal toma posse

Data de Publicação: 26 de fevereiro de 2015

Juventude de Carapicuíba conquista seu espaço na Prefeitura através da Coordenadoria e do Conselho Municipal deste importante segmento social. Neste sábado, 28 de fevereiro a partir das 14 horas, o prefeito Sergio Ribeiro inaugura a sede, na Rua Sandra Maria, 157 – Centro e dá posse aos membros do Conselho.

A Coordenadoria, criada por meio do Decreto 4416/2015, tem por missão formular, propor e gerenciar políticas para a juventude, em conjunto com secretarias municipais, promover diálogo com movimentos jovens em todas as suas áreas de atuação, como escolas, associações esportivas e segmentos religiosos.

O prefeito Sergio Ribeiro indicou, em janeiro deste ano, para estar à frente da Coordenadoria, Hermes da Silva Cavalcanti, jovem de 28 anos, professor de Educação Física, que atua na Prefeitura de Carapicuíba desde 2009. Tem se destacado no trabalho junto à juventude, articulando junto a diversos setores, propostas para promover qualidade de vida para a população jovem.

Já o Conselho Municipal da Juventude foi criado pela lei municipal 2994/2002. Só agora, na gestão do prefeito Sergio Ribeiro, tem uma direção e passa a exercer suas funções no município. Com membros eleitos em assembléia no dia 7 de fevereiro, o Conselho é composto por representantes da sociedade civil e da administração pública, da seguinte forma:

·

Representantes do segmento religioso

• Igreja Católica

Helton Jesus Biscuola – titular

Marcos Soares da Silva – suplente

• Igrejas Evangélicas

Raphael de Souza Medeiros

· Representantes do segmento ONGs e Associações

• Movimento em Defesa do Cursinho Popular

Muller Teodoro Vieira

Gabriel Souza do Nascimento – suplente

• Comunidades Kolping

Cleber de Almeida Rodrigues

Giovana Soares Ventura – suplente

• Movimento JUNTOS

Rogério Reis de Santana

Henrique Fontes de Souza – suplente

· Representante indicada pelo prefeito

Luana Tadei – serão indicados ainda representantes por secretarias que têm atuação com este setor.