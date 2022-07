Prefeitura, vereadores e Polícia Militar juntos no combate às ocupações e cumprimento da Lei do Silêncio

Data de Publicação: 26 de fevereiro de 2015

Para enfrentar abusos com relação a som alto em estabelecimentos, residências e automóveis, o prefeito Sergio Ribeiro apresentou, no último dia 20, o Plano de Fiscalização Urbana. Para isso, recebeu em seu Gabinete, vereadores, secretários municipais, representantes da Guarda Civil, Polícia Civil e Militar.

Nesta ocasião também foi apresentado Plano de Prevenção e Combate à invasões de áreas públicos ou privados na cidade.

Atualmente, a Prefeitura atua com fiscalização e averiguação de denúncias, por meio da GCM (Guarda Civil Municipal). A novidade é que a Polícia Militar passa também a ter a incumbência de fiscalizar denúncias e coibir abusos nos bailes funk, além de som alto em veículos ou residências.

Para o cumprimento da Lei do Silêncio, somente este ano, foram executadas 194 notificações, fechamento de 11 estabelecimentos irregulares e apreensão de quatro carros com a altura do som acima do permitido. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 4183-5229 (24 horas).