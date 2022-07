Nos 50 anos de Carapicuíba, corrida “Nova Inocêncio 8k” é sucesso de público

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 1 de março de 2015

Aconteceu neste domingo, 1º de março, a “Corrida Nova Inocêncio 8k”, realizada pela Prefeitura de Carapicuíba. Com mil pessoas inscritas, o evento marcou a abertura do calendário de comemorações do aniversário de 50 anos da cidade e a conclusão das obras de revitalização da Av. Inocêncio Seráfico. A concentração e a largada dos atletas foi no Ginásio Tancredo Neves, às 7h.

A largada foi equilibrada mas, pouco depois, alguns atletas se destacaram à frente dos demais. O domingo estava ensolarado e com temperatura amena, favorecendo a performance dos corredores e o comparecimento do público que prestigiou o evento.

O primeiro a cruzar a linha de chegada, também em frente ao Tancredão, foi Wellington Bezerra da Silva.

Veja abaixo os prêmios e os nomes dos vencedores da Corrida Nova Inocêncio 8k:

Classificação Geral Masculina:

1º Wellington Bezerra da Silva (22m53s) – notebook

2º Ednaldo Caetano Vilela (23m41s) – tablet

3º Francisco Carlos da Silva (23m45s) – par de tênis

Classificação Geral Feminina:

1º Josilaine Ramos Souza (30m58s) – notebook

2º Joice Cardoso de Freitas (31m09s) – tablet

3º Filhyanna Pinheiro Nogueira (31m13s) – par de tênis

Todos os participantes que completaram a prova receberam medalha e para quem completou a prova em até uma hora e dez minutos foi sorteada uma moto zero km, cinco capacetes e uma capa de chuva para motociclista.

No site da empresa contratada para fazer a cronometragem de tempo dos participantes é possível ver a classificação geral (masculino e feminino) com foto e vídeo da chegada de cada atleta. Clique aqui e acesse.

O prefeito Sergio Ribeiro parabenizou a todos e ressaltou: “O evento foi um sucesso! Essa corrida vai se tornar tradição em Carapicuíba. Em 2016 a prova vai marcar novamente o início do mês de aniversário de Carapicuíba“.

Marco de comemoração pelo 50º aniversário da cidade e conclusão da obra de revitalização da Av. Inocêncio Seráfico, o evento é também incentivo à prática de esportes para melhor qualidade de vida da população.

Clique aqui e veja Galeria de Fotos