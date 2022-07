Carapicuíba propõe pacto pelo Analfabetismo Zero na Região Oeste

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de março de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba participou, em 26 de fevereiro, do encontro mensal da UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino) Regional, por meio da Secretária municipal de Educação Aparecida Graça Carlos, contando ainda com representantes dos municípios de Cotia, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Taboão da Serra, São Lourenço, Embu Guaçu. Assunto de destaque no encontro foi a proposta de pacto entre os municípios pelo Analfabetismo Zero, apresentada pela secretária de Carapicuíba.

Com a adesão do prefeito Sergio Ribeiro em 2009, ao Programa Brasil Alfabetizado, Carapicuíba tem avançado na luta contra o analfabetismo. De acordo com o Censo 2010, o índice de analfabetismo na cidade para a população de 15 anos ou mais é de 4,36% enquanto que o índice nacional está em 9,7%.

Atualmente o Programa Brasil Alfabetizado conta com 20 turmas em Carapicuíba, e prepara a abertura de mais 25. Para formar turmas é necessário ter no mínimo 14 alunos e no máximo 25, as aulas são ministradas por professores da rede de ensino ou voluntários com ensino médio completo, que recebem uma ajuda de custo de R$ 400,00 por mês. Os espaços são arrumados de acordo com a necessidade e as aulas acontecem em igrejas, escolas, associações e lugares que facilitem o acesso dos alunos.

Com o bom desenvolvimento do programa em Carapicuíba, a prefeitura de Carapicuíba quer multiplicar essa experiência e fazer um pacto entre os municípios da Região Oeste para conquistarem o selo de “Município Livre do Analfabetismo”. O selo é concedido pelo MEC aos municípios que atingirem mais de 96% de alfabetização, com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE.

Há, ainda, o Selo de Município Alfabetizador, conferido ao município que reduzir a taxa de analfabetismo, observada no Censo Demográfico, em no mínimo 50%. Na próxima reunião da UNDIME, agendada para 19 de março em Itapecerica da Serra, o tema estará em pauta novamente.

A UNDIME Regional é formada pelos municípios de Carapicuíba, Cotia, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Taboão da Serra, São Lourenço, Embu Guaçu, Barueri, Embu das Artes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.

O Programa

O Programa Brasil Alfabetizado é uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal, porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade.

Atento à realidade do analfabetismo no município, em 2009, o prefeito Sergio Ribeiro aderiu ao Programa e lançou a campanha “Analfabetismo Zero”, propondo parceria com entidades, igrejas, associações de amigos de bairro e escolas municipais e estaduais.