Com 67 músicas inscritas, FEMUCA é mais um evento marcante do aniversário da cidade

Data de Publicação: 4 de março de 2015

O 1º Festival de Música de Carapicuíba (FEMUCA) recebeu 67 inscrições de canções dos mais variados gêneros musicais brasileiros. O evento visa valorizar músicos da cidade, da região metropolitana e do Brasil, e celebrar os 50 anos de emancipação do município.

Após o encerramento das inscrições, o FEMUCA entra na fase de seleção de 24 composições, que se apresentarão nas eliminatórias, dias 15 e 22 de março, sendo doze em cada dia. O júri formado para selecionar as composições reúne profissionais da música no exercício das suas atividades e com sólida formação técnica.

Serão classificadas cinco músicas em cada uma das duas primeiras fases do festival. Essas dez estarão na grande final que acontece dia 29 de março, a partir das 17h. Tanto as eliminatórias como a grande final acontecem no Parque Gabriel Chucre – Parque da Lagoa.

O FEMUCA acolheu os mais diversos gêneros musicais, tais como forró, mpb, rap, samba, gospel, para valorizar os adeptos da música, descobrir novos talentos na cidade e região, além de possibilitar a vinda de outros artistas em nosso município.

A premiação será, por ordem de classificação, da seguinte maneira: 1º lugar, – troféu e R$ 5.000,00; 2º lugar, – troféu e R$ 4.000,00; 3º lugar,– troféu e R$ 3.000,00; 4º lugar, – troféu e R$ 2.000,00; 5º lugar, – troféu e R$ 1.000,00. As categorias melhor intérprete e aclamação popular também serão premiadas com troféus.

Conheça o júri do FEMUCA:

Nei Silva

Bacharel em Música (instrumento violão) pela Faculdade Mozarteum de São Paulo. Formado regente de coro pelo Centro de Estudos Musicais Tom Jobim. Em 2011 e 2013 esteve na Finlândia onde participou do Festival Internacional de Regência Sergio Chnee. Leciona no Camp Pinheiros e Prefeitura de Barueri.

Elaine França Rezende

Autodidata. É compositora, toca violão e canta em bares, restaurantes e eventos em geral há mais de 20 anos.

Nelson dos Santos Baltor

Licenciatura em música pela Faculdade Fito, fez cursos de Ritmo Cubano na Orquestra Barueri, Ritmos Flamenco e Árabe e Ritmo Brasileiro (Universidade Livre de Música), Ritmo Africano (Centro de Estudo e Pesquisa), entre outros. Professor de percussão na Prefeitura de Carapicuíba e Instituto Casa da Gente. professor de rítmica na Escola Municipal de Musica de Barueri

Jeferson Aparecido Venâncio

Músico há 15 anos, trabalha na noite e ministra aulas de música. Cursos de Música antiga pela ULM e OMB e Centro Tom Jobim. Curso de músico prático (percussão popular) com alguns elementos em harmonia.

Silvia Regina de Farias Souza

Professora de piano, órgão e teclado há 20 anos. Formada em curso livre de piano, curso de improvisação livre na UNESP (2010), curso de introdução à composição com o Celso Mojola (2011), graduação em Música pela FAC-FITO (2012) e pós graduação em Docência para o Ensino Superior pelo SENAC (2013).

Carapicuíba – 50 anos

Diversos eventos estão sendo realizados ou preparados para este mês. No último domingo, 1º de março, aconteceu a Corrida Nova Inocêncio 8k, que foi um grande sucesso de participação. Acompanhe a programação:

7 de março no Calçadão – 9h

Apresentações culturais e barracas com serviços para as mulheres

15 de março no Parque Gabriel Chucre (Parque da Lagoa) – 17h

1ª Eliminatória do FEMUCA

22 de março – 14h – Teatro Jorge Amado

Grande Final Beleza Negra Kids

22 de março no Parque Gabriel Chucre (Parque da Lagoa) – 17h

2ª Eliminatória do FEMUCA

26 de março – Calçadão – 09h

Ato solene em comemoração aos 50 anos de Emancipação da Cidade;

26 de Março – Aldeia de Carapicuíba – 19h

Missa Solene e Campal na Aldeia de Carapicuíba – Show musical com padres NIlso Mota e Juarez de Castro

28 de março – Gabinete do Prefeito – 9h

Culto em ação de Graças em comemoração as 50 anos de Emancipação

27 de março – Teatro Jorge Amado – 19h

Encenação sobre a Emancipação de Carapicuíba

28 de março – Calçadão – 15h

Encenação que retrata a Emancipação de Carapicuíba

29 de Março – Ariston – 14h

Inauguração da Praça de Esportes e Cultura – Obra do Governo Federal

29 de março no Parque Gabriel Chucre (Parque da Lagoa) – 17h

Grande Final do FEMUCA