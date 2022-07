Mais uma etapa de construção do Projeto Novo Centro

Data de Publicação: 4 de março de 2015

No mês em que completa 50 anos de emancipação, Carapicuíba dá mais um passo para a conclusão da maior obra da história da cidade

As obras do Projeto Novo Centro de Carapicuíba entraram em nova etapa nesta quinta-feira, 05. Por determinação do prefeito Sergio Ribeiro para acelerar o andamento das obras foi iniciada a demolição parcial da área comercial ao lado do escadão da Rua Max Zendron, que dá acesso à estação da CPTM.

O início da demolição marcou também o preparo para a construção do Terminal Intermunicipal, principal ponto de parada de ônibus do Corredor Oeste em Carapicuíba, bem como o avanço das obras do terminal rodoferroviário municipal e demais etapas do Novo Centro.

As obras estão em andamento com as escavações para o túnel entre as Avenidas Mário Covas e Deputado Emílio Carlos e a preparação da laje que será o piso do bulevar que ligará o Calçadão ao Terminal Municipal e à estação da CPTM.

A expectativa é que ações como essas consigam abreviar tempo de duração das obras e adiantar a entrega do túnel, do terminal municipal de ônibus e do bulevard.

Depois do processo de fundação e fixação de estacas e vigas, que representa parte da obra que não se vê, a população agora pode acompanhar diariamente a rotina e os avanços nos trabalhos das equipes que tocam esta importante construção da região central da cidade em ritmo acelerado. No Calçadão, durante todo o dia, várias pessoas param e observam o trabalho dos operários, percebendo assim, com mais clareza, o quão grande será a transformação na região central da cidade.

Ainda como parte do Projeto Novo Centro, já tiveram início as obras para a construção de duas alças do novo viaduto que ligará a Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, na região do Fórum, ao Complexo Viário da Lagoa e à rotatória que dá acesso à Rua da Consolação, sentido Alphaville / Tamboré.

Muito em breve os moradores poderão se orgulhar do novo cartão postal da cidade, assim como todos que a utilizam diariamente como rota de passagem.

“Nosso município vive uma nova realidade que traz desafios. As obras do Novo Centro comprovam isso, gerando expectativa para a população. Com os trabalhos a todo vapor, em breve teremos consolidado nosso objetivo de transformar o centro da cidade”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.