Meninas e adolescentes já podem tomar nova dose da vacina contra o HPV

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 4 de março de 2015

A campanha de vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) começou em 3 de março em Carapicuíba. Todas as Unidades Básicas de Saúde do município estão prontas para imunizar meninas entre 9 e 11 anos e adolescentes e mulheres de 9 a 26 anos com vírus HIV, independente da carga viral, mediante apresentação de declaração do médico.

As adolescentes precisam tomar três doses da vacina contra o HPV, sendo que a segunda deve ser tomada seis meses depois da primeira e a terceira, cinco anos após a primeira. De acordo com a técnica de Imunização Amarílis Bravo, a campanha do ano passado conseguiu imunizar 90,2% na primeira etapa. Para as meninas e mulheres que vivem com HIV há um esquema diferenciado, o intervalo entre a 1ª e a 2ª dose de 2 meses e entre a 1ª e a 3ª dose é de 6 meses

A vacina contra o HPV protege mulheres que ainda não tiveram nenhum contato com o vírus e quanto mais cedo se vacinar melhor será a resposta de proteção. A doença leva a um grande número de óbitos e, segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que ocorra uma mudança no cenário da doença no futuro.

O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto. O combate ao papilomavírus humano faz parte das medidas de prevenção ao câncer de colo do útero.

O Ministério da Saúde orienta que mulheres na faixa etária dos 25 aos 64 anos façam anualmente o exame preventivo, papanicolau, pois a vacina não substitui a execução do exame preventivo nem o uso do preservativo nas relações sexuais.