Prefeitura realiza audiência pública sobre Plano de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 5 de março de 2015

As atividades do dia Internacional da Mulher, 8 de março, tiveram início em Carapicuíba, na última terça-feira, 3 de março, com a Audiência Pública do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Os presentes lotaram o plenário da Câmara Municipal de Carapicuíba.

A atividade, promovida pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (Secretaria de Projetos Convênios e Habitação) teve o objetivo de discutir o tema para colher propostas para o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contras Mulheres 2015/2017.

A Audiência contou com a presença do Prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, do juiz do Fórum da Comarca de Carapicuíba, Dr. Mario Luiz Assumpção filho, do Presidente da Câmara Municipal, Abraão Junior, Defensores públicos Dr. Vinicius Camargo e Dra. Aline Couto Celestino, vereadores e secretários municipais, coordenadores de políticas específicas (Igualdade Racial, pessoas com deficiência e Juventude), além de servidoras municipais e sociedade civil.

A Coordenadora das políticas para as Mulheres, Dinah de Araújo Barros, apresentou o Plano Municipal de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres e participantes contribuíram com propostas. O Plano será lançado para a sociedade na 5º Semana de Combate à Violência contra as Mulheres, prevista para agosto deste ano.

Para comemorar o dia 08 de março, a Prefeitura realiza nesta sexta-feira, 6, encontro do prefeito com as funcionárias e o lançamento da campanha “Quem Ama Abraça” e no dia 7, sábado, no Calçadão, apresentações culturais, barraca da beleza e informações de serviços da educação, assistência social e saúde.