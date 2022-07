Prefeitura homenageia funcionárias pelo Dia Internacional da Mulher

Data de Publicação: 6 de março de 2015

Nesta sexta-feira, 6, o prefeito Sergio Ribeiro se reuniu com funcionárias de diversos setores da Prefeitura para homenageá-las em um coquetel. Para isso, foram realizados quatro encontros, sendo dois pela manhã e dois à tarde.

O prefeito ressaltou que as mulheres exercem papel decisivo na Prefeitura, já que o quadro de funcionários é formado pela grande maioria feminina. “Infelizmente, no Brasil e no mundo as mulheres ainda são vista como trabalhadoras inferiores, seja pelo salário menor para a mesma função ou pelos constantes assédios. Em Carapicuíba, já adotamos ações para valorizar nossas funcionárias, e continuaremos nesse rumo, garantindo a justiça e a igualdade de direitos”, frisou.

Junto com a confraternização, o prefeito Sergio Ribeiro lançou a campanha “Quem Ama, Abraça!”, contra as diferentes formas de violência contra a mulher.