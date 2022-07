Carapicuíba recebe Circuito Sesc de Artes com programação circense

Data de Publicação: 10 de março de 2015

Parceria criada entre a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e o Circuito Sesc de Artes, desde 2011, no ano em que a cidade comemora seu aniversário de 50 anos, a população ganha de presente apresentações de diversas vertentes e expressões culturais e artísticas no mundo do teatro, circo, dança e música.

Para o Prefeito Sergio Ribeiro, essa é uma oportunidade para a população ter contato com diversas linguagens artísticas e desenvolver senso crítico. “As pessoas podem passar a olhar para a arte de uma maneira diferente”, destaca. Sergio ainda frisa que os artistas da cidade podem realizar um intercâmbio cultural e troca de experiências. “Teremos artistas de outros estados na nossa cidade, é muito proveitoso ter esse contato.”

Na próxima quinta-feira, a partir das 15h,o teatro Jorge Amado recebe a apresentação circense do grupo Flamingos de Fuego. O espetáculo é uma festa dançante promovida por cinco incansáveis músicos que interpretam clássicos do bolero, da cumbia e do chachachá em versões cômicas compostas por instrumentos acústicos como contrabaixo, três cubano, bongo, clarinete, sax, clarone, acordeom, maracás e até serrote.

O show é um transporte a um lugar de romantismo, ritmo e gargalhadas, que recria o ambiente dos boleros dos anos 50, numa seleção de músicas arrancadas das páginas do cancioneiro internacional vindo das ruas.

Direção: Ricardo Puccetti / Roteiro: The Pambazos Bros / Com: Jorge Zagarzazu, Diego Martínez. Paulo Kishimoto, Fernando Vicencio, Francisco Valle / Concepção musical: Paulo Kishimoto

A apresentação é gratuita e acontece no teatro Jorge Amado, na Avenida Mirian, 96, – Centro – Carapicuíba.