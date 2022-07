Parte das Comemorações dos 50 anos da cidade FEMUCA

Data de Publicação: 10 de março de 2015

A primeira eliminatória do FEMUCA (1ª Festival de Música de Carapicuíba), evento que integra as comemorações dos 50 anos de emancipação, já tem a lista de classificados definida para a apresentação que acontece no próximo domingo, 15 de março.

Os jurados Nei Silva, Elaine França Rezende, Nelson dos Santos Baltor, Jeferson Aparecido Venâncio e Silvia Regina de Farias Souza, profissionais da música no exercício das suas atividades e com sólida formação técnica, reuniram-se semana passada, por vários dias, em atividade intensa, ouvindo e selecionando as canções que participarão das eliminatórias. Apresentam-se na primeira eliminatória:

GRUPO / MÚSICA / CIDADE

Vinicius Medrado / Cabelos ao Vento / Carapicuíba

Grupo Novo Tom / Depois do Pagode / Carapicuíba

Os Novos / Enredo do Ano que vem / Carapicuíba

A Raiz da Vida / Fortes Emoções / Carapicuíba

Etos Maguen / O Caminho é Longo / Carapicuíba

Emergentes / Sempre Atentos / Carapicuíba

Adriana Ramos / Um Pouco de Tudo / Carapicuíba

Silvinho Ferreira – Eduardo Marengone / Onde Está A Canção / Guarulhos

Allsapão / Descaso / Osasco

Marcelo Maotti Gomes – Miriã / Meu Mundo / Santana de Parnaiba

Camila Brasil / Lá Dentro / Jd Boa Vista São Paulo

Camila Brasil / Fubere Urbem / Jd boa Vista São Paulo

Estas bandas se apresentarão no domingo, 15, às 16 horas (o horário foi antecipado em uma hora por determinação da administração do Parque) e devem chegar ao local às 13 horas para a passagem de som. As doze músicas restantes serão divulgadas na próxima semana.

Destas, cinco serão classificadas e aguardarão a segunda eliminatória, dia 22, para na final, dia 29 de março, apresentarem-se novamente. Tanto as eliminatórias como a grande final acontecem no Parque Gabriel Chucre – Parque da Lagoa (Rua Consolação, 505 – Vila Gustavo Corrêa – Carapicuíba – SP).

O FEMUCA recebeu 67 inscrições, acolhendo os mais diversos gêneros musicais, tais como forró, mpb, rap, samba, gospel, para valorizar os adeptos da música, descobrir novos talentos na cidade e região, além de possibilitar a vinda de outros artistas em nosso município.

A premiação será, por ordem de classificação, da seguinte maneira: 1º lugar, – troféu e R$ 5.000,00; 2º lugar, – troféu e R$ 4.000,00; 3º lugar,– troféu e R$ 3.000,00; 4º lugar, – troféu e R$ 2.000,00; 5º lugar, – troféu e R$ 1.000,00. As categorias melhor intérprete e aclamação popular também serão premiadas com troféus.

Carapicuíba – 50 anos

Diversos eventos estão sendo realizados ou preparados para este mês, como a Corrida Nova Inocêncio 8k, realizada em 1º de março e no último sábado, a homenagem às mulheres. Acompanhe a programação:

15 de março no Parque Gabriel Chucre (Parque da Lagoa) – 16h

1ª Eliminatória do FEMUCA

22 de março – 14h – Teatro Jorge Amado

Grande Final Beleza Negra Kids

22 de março no Parque Gabriel Chucre (Parque da Lagoa) – 16h

2ª Eliminatória do FEMUCA

26 de março – Calçadão – 09h

Ato solene em comemoração aos 50 anos de Emancipação da Cidade;

26 de Março – Aldeia de Carapicuíba – 19h

Missa Solene e campal, presidida pelo monsenhor Claudemir José dos Santos no Teatro de Arena Aldeia de Carapicuíba – Show musical com padres NIlso Mota e Juarez de Castro

28 de março – Gabinete do Prefeito – 9h

Culto em ação de Graças em comemoração as 50 anos de Emancipação

27 de março – Teatro Jorge Amado – 19h

Encenação sobre a Emancipação de Carapicuíba

29 de Março – Ariston – 14h

Inauguração da Praça de Esportes e Cultura – Obra do Governo Federal

29 de março no Parque Gabriel Chucre (Parque da Lagoa) – 16h

Grande Final do FEMUCA