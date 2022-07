Projeto Novo Centro e Corredor Oeste: As maiores obras da história de Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de março de 2015

No aniversário de 50 anos da cidade, o Projeto Novo Centro de Carapicuíba vai se tornando realidade com o andamento de duas grandes obras estruturais, que vão mudar completamente a região central deste município. Marcando nova etapa das obras do Corredor Oeste nesta região central, em 05 de março último teve início a demolição da área comercial ao lado do escadão da Rua Max Zendron, que dá acesso à estação da CPTM.

Para sua melhor compreensão da dimensão dessas duas obras e conhecimento do alcance que têm e benefícios que trazem, veja abaixo as características de cada uma delas. Saiba como estas construções, em seu conjunto, favorecem e facilitam a mobilidade urbana, ao mudar a circulação de veículos e pedestres em Carapicuíba e região:

Obra 1: Projeto Novo Centro

Com o novo terminal municipal de ônibus, contempla ainda a construção de passarela que liga o Calçadão à Estação Ferroviária, às faculdades e ao Parque da Lagoa, além de bulevar e túnel na Av. Mário Covas.

A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado, por meio do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento). O Novo Centro de Carapicuíba é a maior obra realizada com repasses do Fumefi na Região Metropolitana de São Paulo.

O início das obras foi marcado pela construção das ruas que hoje fazem parte do Sistema Viário da Lagoa. Para isso, foram necessárias a canalização do Córrego da Pedreira, abertura e pavimentação de novas vias.

Em breve os moradores poderão se orgulhar do novo cartão postal da cidade, assim como todos que a utilizam diariamente como rota de passagem para municípios vizinhos.

Esta é a maior obra de infraestrutura da história de Carapicuíba e já é uma referência em investimento em mobilidade urbana na região.

Obra 2: Corredor Oeste

O trecho de Carapicuíba tem extensão de 2,2 km e o projeto contempla a construção de terminal no Km 21 (com integração à estação de trem da CPTM), e o Terminal Intermunicipal na região central da cidade, com o início a demolição da área comercial na região central.

Com um total de 23,6 km de extensão, foi projetado para ligar os municípios da região oeste da Grande São Paulo atravessando os municípios Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo (Butantã).

Essas cidades somam 12,5 milhões de habitantes e a expectativa é que cerca de 90 mil passageiros sejam beneficiados diariamente pelo Corredor Oeste e, só no trecho Jandira-Carapicuíba, cerca de 30 mil pessoas serão favorecidas todos os dias.

Também está em andamento a construção de duas alças do novo viaduto que ligará a Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, na região do Fórum, ao Complexo Viário da Lagoa e à rotatória recém concluída que dá acesso à Rua da Consolação, no sentido Alphaville/Tamboré.

Cada município gerencia as obras em seu território e oferece segurança e boas condições para seu bom andamento.

Estas duas obras, unidas a outras de recapeamento asfáltico, canalização de córregos, remodelações de vias e a completa revitalização da Avenida Inocêncio Seráfico formam um grande Complexo de Mobilidade Urbana que abrange toda a cidade e estabelece definitivamente Carapicuíba como ponto estratégico de circulação entre os municípios da região oeste, além do fácil acesso às principais rodovias através do Rodoanel.

A Prefeitura de Carapicuíba investe parte dos seus próprios recursos na realização dessas grandes obras que vão trazer inúmeros benefícios para os moradores daqui e das cidades vizinhas. O bom relacionamento do prefeito Sergio Ribeiro com os governos Estadual e Federal possibilitou convênios que trouxeram para Carapicuíba grande potencial de crescimento estrutural e econômico.

“Nosso município vive uma nova realidade que traz desafios. As obras do Novo Centro e Corredor Oeste comprovam isso, gerando expectativa para a população. Com os trabalhos a todo vapor, em breve consolidaremos nosso objetivo de transformar o centro da cidade. É Carapicuíba rumo aos 50 anos”, ressaltou o prefeito Sergio Ribeiro.

Grandes investimentos em Mobilidade marcam atual gestão municipal

O Projeto Novo Centro é financiado com recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), que contempla projetos de interesse metropolitano, ou seja, com potencial para beneficiar a população de vários municípios. Os projetos apresentados pela Prefeitura de Carapicuíba cumpriram este requisito e foram além: apresentaram intervenções ousadas e grandiosas, com mudanças significativas e modernas. Com isso, a Prefeitura utiliza os recursos que são assegurados por lei para investir no Novo Centro.

Grande parte dos investimentos do Corredor Oeste vem de recursos do PAC Mobilidade, programa do Ministério das Cidades – Governo Federal. Esta obra, que abrange diversos municípios, é resultado parceria entre a União e o Estado. Hoje em andamento estão os trechos 2: Jandira/Carapicuíba, trecho 3: Carapicuíba/Osasco e trecho 4: Osasco/Vila Yara. As obras em Carapicuíba são as mais adiantadas em relação aos outros trechos.