Copa Bronze começa neste fim de semana

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 11 de março de 2015

Disputada pela última vez em 2012, a Copa Bronze retorna ao calendário esportivo da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba.

Ao todo 16 equipes entrarão em campo a partir de domingo, 15 de março, em busca do acesso para a Copa Prata em 2016. As agremiações foram divididas em quatro grupos com quatro equipes cada. No fim da fase de grupos, os últimos colocados de cada chave serão rebaixados para a Copa Seletiva 2016.

Os jogos da primeira rodada serão realizados no campo do Complexo Esportivo da Vila Cretti e no Campo do Pedreira. Veja abaixo os grupos e as partidas deste domingo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 6 de Janeiro Simplicidade Parceria Fúria Muleques da Vila Arsenal do Morro Revelação / Vila Dirce Bola de Ouro Unidos da Lidia Roma Murão D’Bobeira Real Mônaco Rafard Bom Pastor Família Roma Malvinas

1ª Rodada

Campo da Vila Cretti

09h30 06 De Janeiro x Muleques Da Vila 11h Unidos Da Lidia x Rafard 12h30 Simplicidade x Arsenal Do Morro 14h Roma Murão x Bom Pastor

Campo do Pedreira