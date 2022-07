Copa dos Campeões tem rodada decisiva neste fim de semana

Data de Publicação: 12 de março de 2015

A rodada deste fim de semana da Copa dos Campeões Carapicuibanos 2015 será decisiva para os times que sonham com a classificação para as quartas de final. Apenas E.C. Jardim Planalto e E.C. Manchester, ambos do “Grupo C”, já estão com suas vagas garantidas. As demais equipes que ainda brigam pelas seis vagas restantes na próxima fase do torneio jogam nos dias 14 e 15 de março.

Confira os resultados, a classificação e os jogos do próximo fim de semana.

Resultados

Maresias S.C. 2 x 5 Manchester E.C. E.C.J. Planalto 1 x 0 E.C. Bola Branca E.C. Palmeirinha 2 x 3 Barcelona F.C. A.D. Vasco da Gama 3 x 1 Família F.C. S.E.C. Unidos da Cohab V 0 x 1 Brasinha F.S. Ajax E.C. 2 x 2 Sem Compromisso F.C.

Classificação

Grupo A PG PP J VI EM DE GP GC SG 1° Brasinha F.S. 06 00 02 02 00 00 03 01 02 2° Ajax F.C. 04 00 02 01 01 00 09 03 06 3° Sem Compromisso 01 00 02 00 01 01 03 04 -01 4° Unidos da Cohab V 00 00 02 00 00 02 01 08 -07