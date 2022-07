Homenagem às mulheres reúne autoridades na Câmara, confraternização e atividades no Calçadão

Data de Publicação: 12 de março de 2015

Entre as ações da Prefeitura de Carapicuíba em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a questão da violência foi tema de debate na Câmara Municipal dia 3 de março. Houve também confraternização com funcionárias dia 6 e atividades de entretenimento e serviços gratuitos no centro da cidade dia 7. A programação faz parte da agenda comemorativa dos 50 anos de emancipação político administrativa do município.

Na terça-feira, a Audiência Pública do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres lotou o plenário da Câmara Municipal de Carapicuíba. A Coordenadora de Políticas para as Mulheres, Dinah de Araújo Barros, apresentou o Plano Municipal de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres e participantes contribuíram com propostas. O Plano será lançado para a sociedade na 5º Semana de Combate à Violência contra as Mulheres, prevista para agosto deste ano. Sexta-feira, 6, a Prefeitura abriu a campanha a “Quem Ama Abraça” e o prefeito se reuniu com funcionárias, em momentos de confraternização e homenagem.

O sábado, 7, foi marcado para quem transitou pelo Calçadão, pela presença de serviços de beleza gratuitos e muita música. A Prefeitura organizou barracas com serviços, como corte de cabelo, manicure e designer de sobrancelhas. No palco, diversas atrações alegraram quem passava pelo calçadão, como Coral São Joaquim, balé infantil, dança country, muita música e outras apresentações.

Ações que fazem a diferença

Carapicuíba tem se empenhado no atendimento à mulher e as principais ações que demonstram isso é a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres em 2010 e do Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Crevim), inaugurado em 2013 (Endereço: Rua Sandra Maria, 148 – Centro – Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4183-2992)

Outras ações, como o Programa Mulheres de Peito, Outubro Rosa e Mutirão do Papanicolau, incentivam as mulheres a realizarem regularmente exames preventivos para evitar doenças como o câncer de mama e o câncer de colo do útero.