Copa dos Campeões entra na fase de quartas de final

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de março de 2015

Encerrada a fase de classificação da Copa dos Campeões 2015, foram definidas as equipes que seguem na disputa pelo título do torneio. Ajax, Barcelona, Brasinha, Manchester, Maresias, Palmeirinha, Unidos COHAB V e Vasco entram em campo neste domingo, 22 de março, em busca de vaga para as semifinais.

Brasinha, Barcelona, Manchester e Vasco jogam com a vantagem do empate por terem melhor campanha ao longo da competição. Todas as partidas serão realizados no Estádio do Niterói e na tabela abaixo você pode ver os confrontos e os horários dos jogos válidos pelas quartas de final da Copa dos Campeões 2015.

09h30 Brasinha (1º Grupo A) x Unidos Cohab V (3º Grupo A) 11h Barcelona (1º Grupo B) x Palmeirinha (3º Grupo B) 12h30 Manchester (1º Grupo C) x Ajax (2º Grupo A) 14h Maresias (2º Grupo C) x Vasco da Gama (2º Grupo B)

Equipe de Karatê é homenageada

A equipe de karatê da Secretaria de Esportes e Lazer da Carapicuíba foi recepcionada pela Secretária de Esportes, Fátima Brito, com um café da manhã para homenageá-los. Os atletas defenderam o Brasil na disputa do VI Campeonato Panamericano Aberto de Artes Marciais, realizado em Assunção, capital do Paraguai, em fevereiro.

Ao todo foram conquistados 16 troféus, sendo oito de 1º lugar, três de 2º lugar e cinco de 3º lugar. As vitórias foram obtidas nas lutas individuais, na apresentação (Kata) e por equipes. Carapicuíba esteve presente na competição com nove atletas.

Quadrangular de Vôlei

Dando início ao calendário de competições em 2015, a seleção feminina de vôlei adulta da Secretaria de Esportes e Lazer está disputando em Osasco, o Quadrangular de Vôlei da FITO (Fundação Instituto Tecnológico do Osasco).

A equipe venceu as duas partidas disputadas e no último domingo, 15 de março, o time carapicuibano venceu o Imirim Vôlei por 3 sets a 0, parciais: 25 x 12, 25 x 17 e 25 x 19.

No próximo domingo, 22 de março, a seleção de Carapicuíba entra em quadra novamente para enfrentar o time da casa, a seleção da FITO. A partida será realizada às 10h30 no Ginásio da FITO, localizada na Rua Camélia, 26 – Jd. Das Flores. Entrada franca.