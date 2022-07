Missa e Culto prometem marcar comemoração dos 50 anos de emancipação de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 19 de março de 2015

Desde o início do mês, a população de Carapicuíba tem acompanhado diversos eventos para celebrar o meio século da emancipação do município. Na próxima semana, Missa e Culto reunirão milhares de pessoas, para celebrarem a vida e agradecerem a Deus pela cidade que acolheu seus quase 400 mil habitantes.

MISSA

Dia 26, quinta-feira, às 19h será celebrada Missa Solene no Teatro de Arena da Aldeia (Rua Xapuri), ao lado do Parque da Aldeia), presidida pelo Monsenhor Claudemir José dos Santos. Em seguida, os presentes podem assistir aos shows do padre NIlso Mota e padre Juarez de Castro.

Conheça os padres:

Monsenhor Claudemir José dos Santos – já foi pároco em Carapicuíba. É vigário geral da Diocese de Osasco e Pároco da Catedral Santo Antônio.

Padre Nilso Aparecido Motta – é vigário na Paróquia São Lucas. Faz parte da Rede Século 21 (TV) onde apresenta o programa “Você pode ser Feliz” e “Renovação em Ação”. Já lançou seis CDS e cinco livros.

Padre Juarez de Castro – Apresenta programas na Rede Vida de Televisão – Rosário da Vida, Palavra do Cardeal e Cotidiano e Você. Apresenta também programas nas Rádios Nativa FM e Capital AM. Publicou três livros e seis CDs.

CULTO

Dia 28, sábado, às 9h será realizado Culto de Ação de Graças no Gabinete do Prefeito (Rua Joaquim das Neves, 205) presidido pelo Pastor Dejair Batista Silvério. Em seguida os presentes acompanham o show com o Quarteto Aplha.

Pastor Dejair Batista Silvério que é presidente da Igreja Evangélica Avivamento da Fé, com sede em Osasco.

Quarteto Alfa – Banda gospel formada em 1987 com origem na Igreja Assembleia de Deus em Osasco. Desde 2000 é formado por Milton, Luiz, Edvaldo e Marinácia. Já lançou mais de 12 trabalhos, incluindo DVD ao vivo gravado no Via Funchal em São Paulo e Collections Acapella I e II.