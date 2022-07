Carapicuíba realizou a 1ª edição do Concurso “Beleza Negra Kids”

Data de Publicação: 24 de março de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu a 1ª edição do Concurso Beleza Negra Kids, neste domingo, 22, no Teatro Jorge Amado. O evento integra as comemorações dos 50 anos de emancipação política e administrativa de Carapicuíba.

Veja abaixo a lista de vencedores:

Feminino: 1º lugar: Queslin Amparo (5 anos)

2º lugar: Julia do Amor (2 anos)

3º lugar: Nicole Melo (6 anos)

Marculino: 1º lugar: Enzo Sacramento (4 anos)

2º lugar: Antony Gustavo (5 anos)

3º lugar: Elias Grabriel (6 anos)

Foram inscritas 96 crianças, com idade entre 3 a 6 anos e para a final foram selecionados 10 meninos e 10 meninas. O Teatro estava lotado e todos torceram muito pelos candidatos. A premiação seis crianças foi de R$ 1.000,00, R$ 500,00 e R$ 300,00, para 1º, 2º e 3º colocados respectivamente, feminino e masculino.

O prefeito Sergio Ribeiro prestigiou o concurso. “Não se trata de uma disputa, mas sim do resgate da auto estima e da valorização do povo afrodescendente em Carapicuíba, para que as crianças cresçam com a consciência da sua beleza”.

Os participantes do Concurso “Beleza Negra Kids” são residentes em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, e toda Grande São Paulo. Com produção do grupo Thiago Barbosa, o evento tem como objetivo levantar a bandeira contra o preconceito e defender a igualdade racial.