FEMUCA, em sua 2ª eliminatória, é show de diversão e arte

As 12 apresentações foram muito bem recebidas pelo público presente e os artistas mostraram todo seu potencial. “É uma competição saudável que eleva as bandas e cantores de Carapicuíba e região, mas vale ressaltar que a participação dos artistas de fora também trazem um ganho para o nosso município, e todos demonstraram vontade de vencer”, disse o prefeito Sergio Ribeiro.

Os jurados Nei Silva, Elaine França Rezende, Nelson dos Santos Baltor, Jeferson Aparecido Venâncio e Silvia Regina de Farias Souza, profissionais da música no exercício das suas atividades e com sólida formação técnica, assistiram as apresentações e ao final reuniram-se para anunciar mais cincoo classificados para a final.

De acordo com o regulamento do festival, após estas duas fases eliminatórias, as 10 canções classificadas participam da grande final, que acontece no próximo domingo, dia 29 de março, a partir das 16 horas, também no Parque da Lagoa – Rua Consolação, 505 – Vila Gustavo Corrêa – Carapicuíba – SP.

Conheça os finalistas:

GRUPO / MÚSICA / CIDADE

Vinicius Medrado / Cabelos ao Vento / Vila Silva Ribeiro – Carapicuíba

Camila Brasil / Lá Dentro / São Paulo

A Raiz da Vida / Fortes Emoções / Carapicuíba

Silvinho Ferreira – Eduardo Marengone / Onde Está A Canção / Guarulhos

Os Novos / Enredo do Ano que vem / Carapicuíba

Vinicius Medrado / Alegrias e Quintas / Vila Silva Ribeiro – Carapicuíba

Ivânia Catarina / Casulo na Moldura / Praia Grande

John Mueller / A Caminho / Blumenau – Sta Catarina

Marcia Cherubin / Vai em Casa / Santo André

Ricardo Silva / Sensacional Saber / Cohab I – Carapicuíba

O FEMUCA recebeu 67 inscrições, acolhendo os mais diversos gêneros musicais, tais como forró, mpb, rap, samba e gospel, para valorizar os adeptos da música, descobrir novos talentos na cidade e região, além de possibilitar a vinda de outros artistas em nosso município.

A premiação será, por ordem de classificação, da seguinte maneira: 1º lugar, – troféu e R$ 5.000,00; 2º lugar, – troféu e R$ 4.000,00; 3º lugar,– troféu e R$ 3.000,00; 4º lugar, – troféu e R$ 2.000,00; 5º lugar, – troféu e R$ 1.000,00. As categorias melhor intérprete e aclamação popular também serão premiadas com troféus. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones: 2886-5224 ou 2886-5212.

Carapicuíba – 50 anos – Programação

Até o final de março, uma série de eventos estão agendados em comemoração ao cinquetenário de emancipação da Cidade. Acompanhe:

26 de março – Calçadão – 09h

Ato solene e em comemoração aos 50 anos de Emancipação da Cidade;

26 de Março – Aldeia de Carapicuíba – 19h

Missa campal, presidida pelo monsenhor Claudemir José dos Santos, no Teatro de Arena Aldeia de Carapicuíba – Show musical com os padres NIlso Mota e Juarez de Castro

27 de março – Teatro Jorge Amado – 19h – Av. Miriam, 86 – centro

Espetáculo teatral de Encenação sobre a Emancipação de Carapicuíba

28 de março – Gabinete do Prefeito – 9h

Culto em ação de Graças em comemoração as 50 anos de Emancipação

29 de Março – Ariston – 14h

Inauguração da Praça de Esportes e Cultura – Obra do Governo Federal

29 de março no Parque Gabriel Chucre (Parque da Lagoa) – 15h

Grande Final do FEMUCA

1 de abril – 16h – FNC (Faculdade Nossa Cidade)

Palestra com o tema: As Políticas sociais na construção da cidadania

Secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo – Eduardo Suplicy

Diretor técnico do Ministério do Desenvolvimento Social – Luis Muller

Prefeito de Carapicuíba – Sergio Ribeiro

2 e 3 de abril, a partir das 19h – Teatro de Arena na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

Encenação do Drama da Paixão de Cristo