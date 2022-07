Prefeitura de Carapicuíba mantém representação na UNDIME – região Oeste

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 24 de março de 2015

A Secretaria de Educação de Carapicuíba manteve a representação na UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino) do Polo da Região Oeste, por maio da reeleição da secretáreia, garantindo a participação da Prefeitura de Carapicuíba na entidade. A eleição ocorreu na reunião extraordinária Regional no último dia 12 em Itapecerica da Serra.

Fazem parte do Polo da Região Oeste os municípios de: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Foi reeleita também a suplente Régia Maria Gouvea Sarmento, Secretária de Educação de Osasco. As duas terão pela frente mais dois anos de mandato. Além da votação, as responsáveis pelo Programa Brasil Alfabetizado em Carapicuíba, Maria do Socorro e Luzia Dourado, fizeram uma apresentação de como o programa tem funcionado no município e os resultados alcançados com os alunos durante os anos do programa, ativo desde 2009, reiterando o compromisso da região oeste em combater o analfabetismo.

Na próxima reunião será discutida a criação de fórum de Educação Inclusiva na região e outros assuntos pertinentes ao ensino municipal de cada cidade.