Eduardo Suplicy profere palestra em Carapicuíba

Data de Publicação: 25 de março de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba prepara, em continuidade às atividades comemorativas dos 50 anos de emancipação político administrativa, uma palestra com Eduardo Suplicy, secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, no dia 1º de abril, quarta-feira, às 16 horas, no auditório da FNC (Faculdade Nossa Cidade), à Av. Francisco Pignatari, 630 – Vila Gustavo Corrêa.

Além de Eduardo Suplicy, também serão palestrantes, o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro e Luís Muller, diretor técnico do Mistério de Desenvolvimento Social.

O evento é aberto a toda população e a entrada é gratuita.