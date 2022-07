Vôlei feminino é campeão do 3º Torneio de Vôlei Feminino de Osasco

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 25 de março de 2015

A Seleção feminina adulta de vôlei da Prefeitura de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer (Secel), abriu o calendário de 2015 com vitória. Na primeira competição do ano levou o troféu de campeão do 3º Torneio de Voleibol Feminino de Osasco.

Na decisão a equipe carapicuibana enfrentou a seleção da FITO/Osasco em jogo bem equilibrado. A seleção de Carapicuíba comandada pelo técnico Junior conseguiu superar a equipe de Osasco e vencer o jogo por 3 sets a 0, parciais de 25×22, 25×16 e 25×19.

O prefeito Sergio Ribeiro e a Secel parabenizam as atletas e comissão técnica pela vitória.