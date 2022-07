Carapicuíba comemora 50 anos com cerimônia no Calçadão

Data de Publicação: 26 de março de 2015

Com uma animada cerimônia no Calçadão, Carapicuíba comemorou nesta quinta-feira, 26 de março, seus 50 anos de emancipação político administrativa. A festa contou com o prefeito Sergio Ribeiro, secretários municipais, vereadores, funcionários de diversas secretarias, diretores de escolas, alunos, pais e a população que parou para ver a comemoração.

Munícipes que fizeram parte da história de Carapicuíba em seu início, foram homenageados, recebendo uma lembrança. Crianças e adultos, estudantes da rede municipal de ensino destilaram, trazendo diversos temas, como história, cultura, religiosidade e origem indígena. Ao final, a Prefeitura ofereceu um bolo de 20 metros aos presentes.

Ainda nesta quinta-feira, acontece a Missa em ação de graças pelo aniversário, reunindo a comunidade católica no Teatro de Arena na Aldeia de Carapicuíba.