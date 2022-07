Nos 50 anos, Prefeitura inaugura Praça de Esporte e Cultura no Ariston

Data de Publicação: 29 de março de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba realizou neste domingo, 29, inauguração da Praça do Esporte e Cultura de Carapicuíba, no bairro Cidade Ariston. Esta é mais uma importante obra na cidade viabilizada através de parceria entre Município e Governo Federal para beneficiar a população promovendo a cidadania. A inauguração faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 50 anos de emancipação político-administrativa, que também contou com diversos eventos no decorrer do mês de março.

Espaço para integração de ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços sócio-assistenciais, políticas de prevenção violência e inclusão digital, a Praça do Esporte e Cultura está instalada no mesmo local onde funcionou a antiga fábrica Inac (Indústria Nacional de Artefatos de Cimentos), na Av. Comendador Dante Carraro, 333, no Cidade Ariston. Os recursos foram destinados à construção da área e também à aquisição de todo o mobiliário e equipamentos para as salas de telecentro, biblioteca, teatro, pista de skate e quadras poliesportivas.

No mesmo local também será instalado em breve do Instituto Federal São Paulo (Escola Técnica Federal) que contará com educação para jovens e adultos (EJA), ensino médio profissionalizante e cursos de nível superior (engenharia civil e arquitetura).

O prefeito Sergio Ribeiro recebeu as lideranças da região e enalteceu o bom relacionamento entre Prefeitura e Governo Federal, que tem beneficiado o município em obras como PAC Cadaval e a construção de 516 apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida. “Estes investimentos vão continuar porque o Governo Federal vê na administração de Carapicuíba uma Prefeitura organizada e capacitada, que cumpre as demandas exigidas pelos parceiros. O Ariston merecia este local, pois era o único grande bairro sem uma área de lazer para a população. Parabéns a todos os moradores por essa conquista” ressaltou o prefeito.