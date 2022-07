Celebrações pelos 50 anos, reúnem padres, pastores e autoridades

Data de Publicação: 30 de março de 2015

Em continuidade às comemorações pelos 50 anos de emancipação político-administrativa de Carapicuíba, a Prefeitura realizou dois grandes eventos de cunho religioso, com a finalidade de reunir comunidades cristãs – católica e evangélica – em momentos de ação de graças a Deus pela data. A missa no Teatro de Arena da Aldeia aconteceu na quinta-feira, 26 e o culto no Gabinete do Prefeito, no sábado, 28.

A Missa no dia da Emancipação, 26 de março, reuniu quase todos os padres do município, um diácono e o vigário geral da diocese, Monsenhor Claudemir, que representou o bispo diocesano, dom João Bosco. O prefeito Sergio Ribeiro participou junto com a primeira dama, Marizilda Soares, além de secretários, vereadores e outras autoridades.

A população, que participa das 14 paróquias, compareceu, lotando as arquibancadas e participando com animação da missa e dos shows com o padre Nilso Motta e padre Juarez de Castro.

O culto em ação de graças, realizado no sábado, 28, foi presidido pelo pastor Sergio e a palavra foi ministrada pelo pastor Dejair. Estiveram presentes diversas autoridades da cidade e os munícipes também participaram deste grande momento de louvor e agradecimento.

Houve também apresentação de dança com as meninas do grupo Visão de Águia da igreja Assembleia de Deus Sol da Justiça, louvor com o grupo da igreja A Serviço do Rei Jesus, Carla, Mensagem do amor de Deus, e Quarteto Alfa.

O prefeito Sergio Ribeiro homenageou as autoridades religiosas, tanto na missa, quanto no culto, entregando placas comemorativas dos 50 anos. Padre Paulo Link, presente em Carapicuíba há quase 50 anos, foi aplaudido em pé pelos presentes, e recebeu um forte abraço do prefeito, que afirmou que “a história deste padre se confunde com os 50 anos da cidade. Sua dedicação e empenho para ajudar a população carente, com escolas infantis, cursos para jovens e adolescentes, e tantas outras iniciativas, fazem dele um ícone de compromisso com o desenvolvimento de Carapicuíba”.