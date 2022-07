Carapicuíba realiza a 15ª encenação do Drama da Paixão de Cristo

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 1 de abril de 2015

O Município de Carapicuíba está a todo vapor com os preparativos finais para a encenação do “Drama da Paixão 2015”,espetáculo cênico produzido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apresentado todos os anos durante a Semana Santa.

A encenação conta a história de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até o momento de sua ressurreição e está na sua 15ª temporada. Acontece ao ar livre no teatro de arena da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba e a cada ano atrai um público cada vez maior. O espetáculo tem quase duas horas de duração, que encantam e emocionam os seus espectadores do começo ao fim, com a mais bela história de todos os tempos.

A apresentação tem início com o “Sermão da Montanha”, passando pelo episódio da morte e ressurreição e se encerra com “Ascensão de Jesus aos céus”. Com réplicas de palácios, templos e lugarejos da Jerusalém de dois mil anos atrás, uma multidão assiste a interpretação dos atores, transportando-se à época de Cristo e revivendo sua saga.

As equipes de trabalho estão divididas entre cenografia, adereços, figurinos, atores amadores e profissionais, funcionários e demais Secretarias que se empenham na construção do evento de maior porte atualmente no Município.

O drama realizado desde 2001, foi aprimorado em cada edição e cresceu muito nos últimos anos, atraindo espectadores de toda a região. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas assistam à encenação, que reúne 150 atores, entre estudantes de teatro e artistas amadores do município e da região, os quais atuam voluntariamente.

A entrada para o espetáculo é gratuita e ocorre durante os dias 02 e 03 de abril (quinta e sexta-feira), a partir das 19h, no Teatro de Arena, localizado na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, com acesso pelo Km 22 da Rodovia Raposo Tavares. Mais informações (11) 2886-5224.