FEMUCA revela talentos de dentro e fora do município

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 1 de abril de 2015

Foi um grande sucesso a etapa final do FEMUCA (1ª Festival de Música de Carapicuíba), que aconteceu no último domingo, 29 de março, no Parque da Lagoa. Além da qualidade musical, os participantes foram unânimes em afirmar que, este primeiro evento não ficou devendo em nada para outros festivais de música e nasceu com vocação para continuar nos próximos anos.

As 10 apresentações foram muito bem recebidas pelo público presente e os artistas mostraram todo seu potencial. Ao final, os jurados Nei Silva, Eloine França Rezende, Nelson dos Santos Baltor, Jeferson Aparecido Venâncio e Silvia Regina de Farias Souza, escolheram as cinco melhores canções, ficando da seguinte forma:

1º – Marcia Cherubin e banda, com a música “Vai em Casa” (Santo André-SP)

2º – Vinicius Medrado e Amanda Ribeiro, com a música “Cabelos ao Vento (Carapicuíba)

3º – Ivânia Catarina, com a música “Casulo na Moldura” (Praia Grande-SP)

4º – John Mueller, com a música “A Caminho” (Blumenau – SC)

5º – A Raiz da Vida, com a música “Fortes Emoções” (Carapicuíba)

Melhor intérprete: Marcia Cherubin

Melhor Aclamação/Torcida: Ricardo Silva e banda

O prefeito Sergio Ribeiro assistiu atentamente as performances das bandas e ao final entregou troféus para os 1º, 2º e 3º colocados. Além dos troféus, a premiação foi de R$ 5 mil para o 1º colocado, R$ 4 mil para o 2º, R$ 3 mil para o 3º, R$ 2 mil para o 4º e R$ 1 mil para o 5º colocado.

O FEMUCA foi um dos eventos comemorativos dos 50 anos de emancipação político-administrativa de Carapicuíba. Recebeu 67 inscrições, acolhendo os mais diversos gêneros musicais, tais como forró, MPB, rap, samba e gospel, para valorizar os adeptos da música, descobrir novos talentos na cidade e região, além de possibilitar a vinda de outros artistas em nosso município.

