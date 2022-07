Definidos semifinalistas da Copa dos Campeões 2015

Data de Publicação: 1 de abril de 2015

A Copa dos Campeões Carapicuibanos 2015, torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Secel) conheceu neste domingo, 29 de março, os semifinalistas da competição.

Das equipes que jogavam com a vantagem do empate, apenas o Brasinha não conseguiu avançar a para a semifinal com a derrota por 3 a 1 para o Palmeirinha. Nos demais confrontos, destaque para as goleadas do Barcelona, 4 a 1 no Unidos COHAB 5, e do Vasco que superou o Maresias por 5 a 1. A outra vaga ficou com a equipe do Manchester que empatou em 1 a 1 com o time do Ajax.

Os jogos que definirão os finalistas da Copa dos Campeões Carapicuibanos 2015 serão realizados em 12 de abril, no Estádio do Niterói. Nesta fase e na final do torneio o jogo que terminar empatado será decidido nas penalidades.

Veja os horários das partidas valendo vaga na final da Copa dos Campeões Carapicuibanos 2015:

10h30 – Palmeirinha x Vasco

12h – Barcelona x Manchester

Secretaria de Esportes e Lazer leva alunos para o Museu do Futebol

Alunos das escolinhas de futebol mantidas pela Prefeitura de Carapicuíba através da Secretaria de Esportes e Lazer (Secel) conheceram na última sexta-feira, 27 de março, o Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu. Acompanhados por professores e monitores, os jovens puderam aprender mais sobre a história do esporte e dos grandes ídolos da história do futebol brasileiro.

O coordenador das escolinhas de futebol da SECEL, Adriano Martins, destaca que o principal objetivo dos passeios é mostrar para os alunos todo o processo de evolução do futebol, desde as regras como também o material usado para a prática da modalidade.