Carapicuíba realiza Seminário sobre Desaparecimento e Tráfico Humano

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 1 de abril de 2015

A Prefeitura de Carapiruíba participou, na quarta-feira, 25 de março, do Seminário “Desaparecimento e Tráfico Humano”, promovido pelo Instituto Ana Paula Moreno (Impar), no auditório da Fatec/Etec. O evento contou com a presença de outras autoridades, como a promotora do Ministério Público, Dra. Eliana Vendramini, padre Carlos Eduardo de Souza Roque, representando o bispo diocesano, dom João Bosco e o vereador Orcival Crepaldi, parceiro do Instituto.

A organizadora do evento e fundadora do Instituto Impar, Sandra Moreno, lembrou que “a sociedade precisa entender que o desaparecimento de pessoas e o tráfico humano são suscetíveis a qualquer um e precisamos enfrentá-lo”. O auditório ficou lotado com a presença de estudantes da Fatec e pessoas solidárias à causa.

Na mesa de relato de experiências, a jovem Charlotte Cohen-Tenoudji contou sua trajetória da França para o Brasil, após descobrir que foi vítima do tráfico humano quando bebê. Vera Lúcia Ranu, presidente da ONG Mães em Luta também relatou sua experiência e trabalho desenvolvido.

Parceria

Em 2013, o prefeito Sergio Ribeiro sancionou lei 3227/2013, que prevê a instalação de banco de dados próprio referente aos desaparecimentos. Em 2014, a Prefeitura de Carapicuíba, o vereador Nenê Crepaldi e o Instituto Ana Paula de Reintegração Familiar (Impar) iniciaram parceria. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil e uma a cada 11 minutos.

O Instituto Impar é um Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos, sem fins lucrativos, formado por Sandra Moreno, mãe de Ana Paula Moreno, moradora de Carapicuíba e desaparecida desde o ano de 2009. Tem o objetivo de ouvir, acolher, amparar e dar encaminhamento ao atendimento psicológico, social e jurídico aos familiares de desaparecidos, da mesma maneira, ao desaparecido, quando encontrado, pra dar-lhe condições de retomar sua vida até reintegrar-se à sociedade.