Prefeitura inaugura nova Iluminação Pública no Parque da Aldeia

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 1 de abril de 2015

Com recursos próprios, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, inaugura mais uma obra em comemoração aos 50 anos de emancipação política da cidade.

A inauguração da obra de iluminação do Parque da Aldeia acontece na quinta-feira, 02 de abril, às 19h, e em seguida os presentes poderão assistir a encenação do Drama da Paixão de Cristo, no Teatro de Arena.

Em toda a cidade, serão cerca de 1.900 novos pontos de iluminação distribuídos por toda cidade, em especial no Parque da Aldeia, Parque do Jandaia e região, com a finalidade de trazer mais segurança, beleza e conforto para população.

