Concurso público abre 343 vagas na Prefeitura de Carapicuíba

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 7 de abril de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba acaba de abrir novo processo seletivo para preenchimento de 343 vagas, que correspondem a 55 cargos. As inscrições estão abertas desde 4 de abril e podem ser feitas até 8 de maio, por meio do site www.institutobrio.org.br.

O edital completo, com a descrição das vagas e requisitos para concorrer, regras e anexos estão disponíveis no site da Prefeitura de Carapicuíba (www.carapicuiba.sp.gov.br). A prova objetiva está prevista para 14 de junho de 2015 em dois períodos, colaborando para que os candidatos possam se inscrever a mais de uma vaga.

Com essa medida, o prefeito Sergio Ribeiro, segue com a meta de valorização dos serviços públicos. Ações como a realização de cinco concursos públicos desde 2010, capacitações profissionais e implantação do Plano de Carreira dos Professores demonstram o empenho do poder executivo em aperfeiçoar a administração pública.

Leia o edital e os anexos: