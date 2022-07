Abrigo municipal para crianças e adolescentes é inaugurado em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 8 de abril de 2015

A partir deste mês, Carapicuíba passa a ter o primeiro abrigo municipal para acolher crianças e adolescentes. A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, inaugurou o espaço dia 1º de Abril.

O objetivo do Abrigo “Aconchego” é acolher crianças (zero a 12 anos) e adolescentes (12 a 18 anos) afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, prevista no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, em função de abandono ou no caso de familiares ou responsáveis encontrarem-se temporariamente impossibilitados de cuidar e proteger.

O prefeito Sergio Ribeiro autorizou e regulamentou, por meio do Decreto 4423/2015, a criação de abrigos municipais para este fim, criando mais um meio de proteção e acolhimento às crianças do município.

O local oferece atendimento especializado e em pequenos grupos, a partir do encaminhamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e da Vara da Infância e Juventude de Carapicuíba.

