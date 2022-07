5ª Virada da Saúde é sucesso de atendimento em Carapicuíba

Data de Publicação: 10 de abril de 2015

Na última segunda-feira, 7 de abril, aconteceu pelo quinto ano consecutivo, a Virada da Saúde, uma iniciativa da Prefeitura de Carapicuíba, que leva os serviços oferecidos pela Secretaria da Saúde mais perto da população. Em 12 horas, foram realizados 12.560 atendimentos.

Desde as 8h da manhã, até as 8h da noite, permaneceram montadas tendas para fisioterapeutas, dentistas, clínicos gerais, atendimento e informações sobre Saúde Mental, assistência social, exame de pressão arterial, diabetes e tipagem sanguínea, programas de Saúde da Mulher, orientação e informação sobre o combate a dengue, Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba (NAIC), teste rápido de HIV e orientações, farmácia, conselho de Saúde, apresentação de Tai Chi Chuan, saúde no parque, com atividades físicas, avaliação para verificar doenças do couro cabeludo e avaliação Nutricional.

Nesta edição, foram mobilizados mais de 200 funcionários, que atenderam a população no local. O evento é organizado desde 2010 pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, levando informações e serviços mais perto da população. O tema deste ano foi “Amor pela Vida, cuidando de você”.