Manchester e Vasco na final da Copa dos Campeões Carapicuibanos

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de abril de 2015

A Copa dos Campeões Carapicuibanos 2015, promovida pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, será decidida entre Manchester e Vasco.

Para chegar à decisão o Vasco da Gama enfrentou a forte equipe do Palmeirinha e venceu pelo placar de 2 a 1. Já o Manchester conquistou sua vaga após empatar no tempo normal em 0 a 0, e vencer nas penalidades por 5 a 4 o Barcelona.

A decisão da Copa dos Campeões será no próximo domingo, 19 de abril, a partir das 12h. Mas antes haverá uma partida amistosa entre as equipes femininas do Boemia (Carapicuíba) x Ajax (Barueri) às 10h30.

Ambos os jogos serão disputados no Estádio do Niterói (Cohab II).