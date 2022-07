Prefeitura de Carapicuíba realiza dia 28 leilão de veículos

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 16 de abril de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Comissão Especial para Leilão, realiza em 28 de abril, leilão público para venda de sucatas e veículos inservíveis ao município, na modalidade presencial e online. O evento acontecerá na Oficina Mecânica Municipal, situada à Rua João de Acácio de Almeida, 150 – Jardim das Belezas, a partir das 10 horas.

Na ocasião serão leiloados 23 lotes de veículos. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, exceto funcionários e servidores públicos municipais. Os interessados devem fazer o credenciamento por meio do sitewww.lanceja.com.br, antecipadamente ou no dia do leilão, devendo fazer com até uma hora de antecedência. O acompanhamento online se dará através do mesmo site.

O leilão está a cargo da Leiloeira Oficial e Rural, Cristiane Borguetti Moraes Lopes. O Edital encontra-se publicado no portal da Prefeitura de Carapicuíba.