Ministro Roberto Mangabeira realiza palestra em Carapicuíba

Data de Publicação: 16 de abril de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba prepara uma palestra com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), Roberto Mangabeira Unger, no dia 27 de abril, segunda-feira, às 15 horas, no auditório da FNC (Faculdade Nossa Cidade), à Av. Francisco Pignatari, 630 – Vila Gustavo Corrêa.

Com o tema “O Novo Modelo de Desenvolvimento e o Federalismo Cooperativo”, a palestra é destinada a municípios com mais de 80 mil habitantes, com baixos níveis de receita pública e alta vulnerabilidade socioeconômica. Mangabeira tem viajado pelos estados brasileiros com o objetivo de conhecer a realidade das diferentes regiões e discutir iniciativas baseadas na ampliação de oportunidades econômicas, sociais e educativas à população.

A palestra é decorrente ao convite realizado pelo prefeito Sergio Ribeiro, ao ministro Roberto Mangabeira, durante o encontro ocorrido nos dias 07,08 e 09 de abril, na Frente Nacional dos Prefeitos, que aconteceu em Brasília. O evento é aberto a toda população e a entrada é gratuita.