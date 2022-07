Manchester conquista a Copa dos Campeões 2015

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de abril de 2015

A Sociedade Esportiva Manchester conquistou no domingo, 19, o título da Copa dos Campeões Carapicuibanos 2015 ao vencer, nos pênaltis, o Vasco da Gama. O torneio é organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba.

Na decisão, Manchester e Vasco mostraram muito empenho e dedicação durante a partida, proporcionando ao público presente no Estádio do Niterói um belo jogo de futebol, com as equipes criando boas chances de gol.

No entanto, cada time só conseguiu balançar a rede uma vez. O Manchester abriu o placar com o gol de Paulo e no final da partida, após muita insistência do ataque cruzmaltino, Roberto Alcântara fez o gol que levou a decisão para a disputa de pênaltis.

Nas penalidades o Manchester se saiu melhor, pois errou uma cobrança em quatro oportunidades, enquanto o Vasco converteu apenas uma penalidade e perdeu duas. Com o resultado o Manchester sagrou-se campeão da Copa dos Campeões Carapicuibanos em 2015.

Na cerimônia de premiação a Secretária de Esportes e Lazer Fátima Brito entregou as medalhas para os jogadores e foram premiados os artilheiros da competição: Bola de Ouro para Roberto Alcântara, com nove gols (Vasco da Gama), Bola de Prata para Wallison Alves, cinco gols (Manchester) e Bola de Bronze para João ,

Aparecido, quatro gols (Ajax). O troféu de melhor defesa ficou para o Manchester que sofreu quatro gols em cinco jogos.

Os treinadores também foram lembrados e José Filho (Piauí) do Manchester recebeu o troféu de melhor treinador e Marcelo Soneca foi o técnico destaque da competição.

Roberto Alcântara, do Vasco da Gama, recebeu o prêmio de melhor jogador do campeonato e Wilson Nunes foi eleito o melhor jogador da final.

O presidente da A.D. Vasco da Gama Tenente Amilton e o jogador Dinho da S.E. Manchester receberam homenagem especial em comemoração aos 50 anos de Carapicuíba, como esportistas destaques da cidade.

Professor da Secel representa o Brasil em Grand Prix de Atletismo

O professor de atletismo da Secretaria de Esportes e Lazer (Secel) de Carapicuíba, Mario Vasques, foi convocado pela Associação Brasileira de Atletismo Master – ABRAM, para a disputa do XII Grand Prix do Mercosul de Atletismo Master. A competição acontece nos dias 24 e 25 de abril, em Montevidéu, no Uruguai.

A convocação foi possível devido aos bons resultados obtidos por Vasques nas etapas do Campeonato Brasileiro e Troféu Brasil, além da participação em torneios nacionais e competições internacionais de atletismo master.

Mario Vasques vai disputar as provas de 100, 200 e 400 metros rasos, e também nos 110 e 400 metros sobre barreiras. Existe a possibilidade de o atleta participar das provas de revezamento 4×100 e 4×400.

O prefeito Sergio Ribeiro e a secretária de esportes, Fátima Brito, parabenizam o professor e lembraram que Mario Vasques é um dos professores responsáveis pelo treinamento dos atletas que em 2013 e 2014 representaram Carapicuíba nos Jogos Regionais.

O coordenador de atletismo da Secel, Mauro Santos, ressalta que a participação do professor em torneios dessa importância serve de incentivo para que os alunos da escola de atletismo, mantida pela Prefeitura de Carapicuíba, continuem seus treinamentos para futuramente representarem Carapicuíba em diversas competições.