Professores de Carapicuíba participam de Palestra sobre Educação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 23 de abril de 2015

Professores, gestores e assistentes pedagógicos da rede municipal de Educação de Carapicuíba participaram, na última quinta-feira, 23, de palestra ministrada pela Mestra e Professora Isabel Parolim com o tema “Muitas maneiras de ensinar, várias formas de aprender”.

A palestra aconteceu no Centro de Convenções do Anhembi durante o Encontro Saraiva de Educação, quando foi discutida a importância da inclusão dos alunos dentro do processo de aprendizagem, e que as formas de aprender estão diretamente ligadas as formas de ensinar.

A palestrante ressaltou que a informação só se torna conhecimento a partir da mobilização pessoal, ação do educador e motivação do aluno e para isso é necessário um olhar apurado do educador em conjunto com os pais para atender a real necessidade desse aluno, não só para que vá bem nas provas, mas que ele possua humanização, socialização e singularização para entender o contexto das coisas e o mundo que o cerca.

Os educadores presentes na palestra serão multiplicadores dentro de suas escolas, repassando o conhecimento adquirido e adequando de conforme as necessidades da educação no município.

A palestrante, Isabel Parolim, é pedagoga, especialista em Psicodrama Pedagógico e Psicopedagogia, mestre em Psicologia da Educação pela PUC/SP e um nome conceituado dentro da área educacional.