Prefeitura inaugura quadra de esportes na Cohab 5 nesta sexta, 1º de maio

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 24 de abril de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba realiza nesta sexta-feira, 1º de maio, às 10h, feriado do Dia do Trabalho, inauguração da reforma da quadra de esportes na Emef Professor Argeu da Silveira Bueno, Cohab 5. Toda a comunidade está convidada a participar e conhecer este espaço de integração, práticas esportivas e de lazer.

Esta é mais uma importante obra na cidade para beneficiar as crianças e também a comunidade promovendo cidadania e incentivando a prática de atividades esportivas. A inauguração faz parte das comemorações do aniversário de 50 anos de emancipação político-administrativa.

Os moradores da Cohab 5 são beneficiados com esta e outras obras em diversas setores. As ruas Bom Jesus do Amparo, Bom Jardim de Minas, Betim e Bocaiúva passam por obras de recapeamento asfáltico e melhorias no sistema de drenagem das vias. Na área da educação foi concluída recentemente a reforma da Emei Izaura Quércia, na Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves. Também nesta avenida, um terreno em frente à UBS passou por serviços de terraplanagem e abrigará em breve mais uma obra da Prefeitura de Carapicuíba.

A Praça da Árvore ganhou academia para as pessoas da terceira idade que podem se exercitar gratuitamente, ao ar livre, promovendo a integração social, a coordenação motora e o condicionamento físico. Ainda na região da Cohab, em breve os moradores poderão utilizar o terminal de ônibus no Km 21, antiga reivindicação da população.

O prefeito Sergio Ribeiro convida os moradores para participarem da inauguração. “A administração trabalha em diversas obras para a melhoria da qualidade de vida da população em toda a cidade. A Cohab faz parte dessa realidade e recebe várias ações que beneficiam diretamente todos os moradores” ressaltou o prefeito.

Serviço:

Inauguração da reforma da quadra de esportes da Emef Professor Argeu da Silveira Bueno

Data: 1º de maio, sexta-feira, às 19h

Local: Av. Pres. Tancredo A. Neves, 860 – Cohab 5