Prefeitura de Carapicuíba realiza leilão de veículos

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 28 de abril de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Comissão Especial para Leilão, realizou nesta terça, 28, leilão público para venda de veículos inservíveis ao município e para desmonte. Muitos comerciantes e pessoas interessados estiveram presentes e também houve lances online. No total, foram leiloados 23 lotes de veículos.

Puderam participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, exceto funcionários e servidores públicos municipais, que fizeram credenciamento antecipado pela internet ou pessoalmente no local até o início do leilão, presidido pela leiloeira oficial Cristiane Borguetti Moraes Lopes.