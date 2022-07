A Prefeitura de Carapicuíba promove palestra com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos

Data de Publicação: 28 de abril de 2015

A Prefeitura de Carapicuíba promoveu no dia 27, a palestra com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger, com o tema “O Novo Modelo de Desenvolvimento e o Federalismo Cooperativo”,

O ministro tratou sobre estratégias e métodos para a promoção do desenvolvimento brasileiro e destacou principais tópicos de sua tese, voltada a municípios de periferia das maiores cidades, que podem exercer um papel central no novo modelo de desenvolvimento brasileiro.

“O ministro, em nome da presidenta Dilma Rousseff tem feito viagem a todos os estados, para estimular os governantes a uma articulação que impulsione a nova fase do desenvolvimento brasileiro”, relatou o prefeito Sergio Ribeiro, que ainda destacou pontos importantes da palestra. “Eu destacaria, sobretudo, a preocupação com o empreendedorismo, como garantir um setor privado amplo, democrático, que tenha vaga para todos e a ênfase que o ministro deu à educação, que também é foco do nosso governo”, concluiu o prefeito.

Durante o evento Mangabeira também apontou o investimento na educação e na produção comercial de pequenos produtores. “Os dois grandes eixos de um novo projeto são, de um lado a capacitação profissional, a qualificação do ensino público, o ensino analítico e capacitador, e de outro lado, um produtivismo includente, a democratização das oportunidades econômicas, sobretudo em proveito dos pequenos e médios empreendimentos emergentes”, destacou o ministro.

A palestra foi decorrente ao convite realizado pelo prefeito Sergio Ribeiro, ao ministro Roberto Mangabeira, durante o encontro ocorrido nos dias 07,08 e 09 de abril, na Frente Nacional dos Prefeitos, que aconteceu em Brasília.